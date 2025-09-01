В Мурманске военные следователи провели рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт
Военными следователями 305 военного следственного отдела проведён профилактический рейд среди натурализованных граждан, недавно получивших гражданство Российской Федерации. Цель рейда - выявление лиц, не вставших своевременно на воинский учёт.
По итогам рейда проверено более десяти мужчин призывного возраста.
Кроме того, военные следователи провели разъяснительные беседы, информируя о возможности прохождения военной службы по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Особое внимание было уделено преимуществам контрактной службы, включая социальные гарантии, достойную заработную плату и перспективы карьерного роста.
Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.