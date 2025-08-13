В Мурманске военные следователи провели рейд по выявлению не вставших на воинский учёт граждан

Следователи 305 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации провели рейд на территории города Мурманска с целью установления лиц, получивших гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт.

В ходе мероприятия проверено свыше десяти граждан, недавно получивших российское гражданство. Среди них обнаружен гражданин, не вставший на воинский учёт. Данный гражданин был направлен в военный комиссариат города для регистрации в единой системе учёта.

Подобные рейды проводятся регулярно и будут продолжены в дальнейшем.

Кроме того, следователи проводили разъяснительные беседы, рассказывая о возможностях контрактной службы в армии и предоставляемых льготах для этой категории военнослужащих.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.