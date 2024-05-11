В Мурманске военные следователи выявляют нарушителей законодательства о воинском учёте

Военными следователями Северного флота совместно с другими правоохранителям продолжается работа по профилактике нарушений законодательства о воинском учёте натурализованными гражданами, а также порядка пребывания на территории России мигрантов.

В ходе очередного такого рейда проверены места наиболее частого пребывания (торговые точки, рынки, места общепита) указанной категории лиц в Первомайском административном округе Мурманска. Документы проверены более чем у четырёх десятков мужчин, из них несколько наших «новых» граждан призывного возраста не смогли подтвердить своё пребывание на воинском учёте. Данные лица были направлены в военный комиссариат.

Так же всем проверенным натурализованным гражданам военными следователями разъяснено их право поступить на военную службу по контракту, а иностранцам - порядок упрощенной процедуры получения гражданства России в случае заключения в период специальной военной операции контракта о прохождении военной службы.

Фото предоставлено пресс-службой военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.