В Мурманске военными следователями проведена очередная проверка соблюдения бывшими мигрантами законодательства о воинском учёте

Офицеры 305 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации вместе с военными полицейскими провели очередное мероприятие по выявлению натурализованных граждан, уклоняющихся от воинского учёта, а также по пресечению нарушений порядка пребывания мигрантов на территории нашей страны.

В ходе такого рейда по общественным местам, общежитиям и различным складским помещениям Мурманска проверено почти три десятка лиц указанной категории. Среди проверенных выявлено несколько экс-мигрантов призывного возраста, которые не смогли документально подтвердить свою постановку на воинский учёт. Данные мужчины направлены в военный комиссариат.

Кроме того, после разъяснения военными следователями проверяемым их возможности в добровольном порядке исполнить свой конституционный долг по защите Отечества один прибывший из Республики Молдова и уже получивший гражданство России мужчина изъявил желание поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции. Данный гражданин доставлен в соответствующий пункт отбора Северного флота.

Фото предоставлено пресс-службой следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по городу Мурманску.