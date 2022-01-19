В Мурманске волонтёры передали картины одиноким пожилым северянам

Проект «Душа с душою говорит» объединяет неравнодушных художников, которые хотят подарить частичку своего творчества бабушкам и дедушкам, нуждающимся во внимании. Мурманская область стала одним из первых регионов, присоединившихся к проекту в 2021 году, а сегодня «Душа с душой говорит» объединяет уже Тверскую, Ростовскую, Московскую, Новосибирскую области и многие другие регионы, а также прибалтийские страны. В Мурманской области организаторами проекта выступает Единый волонтерский центр. Художники приносят картины, а волонтеры их оформляют, упаковывают и передают в учреждения.

«Мы очень рады, что к проекту присоединились ребята из школ искусств и творческих секций. Бабушки и дедушки с удовольствием выбирают детские картины, так как чувствуют особую энергетику этих рисунков, – пояснила руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис, – Сбор картин открыт всегда, приносить их можно в Единый волонтерский центр, предварительно связавшись с нами в соцсетях. Пока их количества ещё недостаточно, чтобы украсить все дома престарелых области. А именно это наша скромная цель. Мы хотим, чтобы Мурманская область стала первым регионом, где проект закроет все социальные учреждения для людей старшего возраста. Поэтому приглашаем художников стать волонтёрами».

Обычно передача картин сопровождается творческими мастер-классами, как это было осенью в Оленегорске, но не всегда эпидемиологическая обстановка позволяет сделать это. Во время этой поездки в мурманский дом-интернат для пожилых и инвалидов волонтеры решили ограничиться только передачей картин, а бабушки и дедушки позже самостоятельно выбрали картины для своих комнат. Даже без теплых встреч, такое внимание очень ценно для старшего поколения, считает первый заместитель министра труда и социального развития Мурманской области Светлана Виденеева.

«После начала пандемии количество мероприятий в домах-интернатах сократилось, так как их подопечные наиболее уязвимы перед болезнью. Поэтому все с особенной симпатией вспоминают прошлый приезд Единого волонтерского центра с проектом «Душа с душою говорит». В прошлый раз наши подопечные с большим волнением выбирали картины, которые подойдут именно их комнатам. Многие подбирали их и под свой характер. Неудивительно, что они попросили повторить акцию ещё раз, и сейчас находятся в большом предвкушении», – отметила Светлана Виденеева.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, присоединиться к проекту могут как профессиональные художники, так и любители. Подробности на странице Единого волонтёрского центра в «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435538/#&gid=1&pid=5