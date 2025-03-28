В Мурманске вопросы информационной безопасности обсудят на форуме «Киберустойчивая Арктика»

В Мурманске 10-11 апреля на базе Центра информационных технологий состоится Первый специализированный форум по информационной безопасности «Киберустойчивая Арктика». Его организуют правительство Мурманской области и компания «Innostage».

«В рамках форума представители регуляторов, органов власти, ведущих разработчиков ИБ-продуктов и экспертных сообществ обсудят наиболее актуальные вопросы обеспечения информационной и комплексной безопасности Арктической зоны России. Мы понимаем, насколько серьёзную роль сейчас играет Арктика для всей страны и насколько её развитие зависит от комплексного обеспечения информационной безопасности. Благодаря совместным усилиям государства и бизнеса надеемся создать долгосрочную стратегию безопасного освоения арктических территорий», – сообщила министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

С 2021 года действует государственная программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», среди целей которой – совершенствование инвестиционной привлекательности российских арктических территорий, создание новых и модернизация действующих промышленных производств, развитие наукоёмких и высокотехнологичных направлений промышленности, разработка новых месторождений полезных ископаемых. Реализация этих процессов требует высокого уровня цифровизации и киберустойчивости.

«Киберустойчивость сегодня – приоритет для всех регионов страны, особенно в условиях роста количества и сложности кибератак. Под ударом может находиться промышленность, критическая информационная инфраструктура, а также спутниковая связь, системы навигации, объекты геологоразведки, что особенно актуально для Арктической зоны. Форум «Киберустойчивая Арктика» объединит лучшие практики в сфере комплексной безопасности и покажет, как наиболее эффективно применить передовой опыт для нужд арктических регионов. Особое внимание на нём мы уделим минимизации упомянутых выше рисков, вопросам подготовки кадров в сфере ИБ, внедрению передовых технологий для комплексной защиты», – отмечает генеральный директор компании «Innostage» Айдар Гузаиров.

Событие станет отправной точкой для формирования стратегии комплексной защиты инфраструктуры Арктической зоны России в новых условиях. Выстраивать её необходимо с помощью прямого и открытого взаимодействия государства и бизнеса: как разработчиков средств защиты информации, так и их заказчиков.

В программе форума «Киберустойчивая Арктика» заявлены следующие темы:

регуляторная политика страны в области кибербезопасности;

способы достижения киберустойчивости;

образовательные инициативы для сокращения кадрового дефицита в сфере ИТ и ИБ;

реализация комплексного импортозамещения;

практика проведения багбаунти (поиск уязвимости информационных ресурсов «белыми» хакерами);

применение передовых технологий в программных продуктах для обеспечения безопасности.

Одной из целей мероприятия является повышение квалификации специалистов региона. В рамках этого «Innostage» развернёт в Мурманске киберполигон. Для руководителей ИБ-подразделений будет организован практикум по киберустойчивости, на котором обсудят подходы к обеспечению результативной кибербезопасности: оценке и минимизации рисков, выстраиванию эффективной системы мониторинга, противодействию внутренним угрозам.

Как отмечает региональное Министерство цифрового развития, форум проводится при участии Центра информационных технологий Мурманской области в партнёрстве с компанией «Innostage».

В 2024 году Министерство цифрового развития Мурманской области подписало с «Innostage» соглашение о сотрудничестве. В частности, при активном участии компании на базе Мурманского арктического университета создаётся центр компетенций в области информационной безопасности, включающий организацию «Студенческого SOC» и серию других проектов. Их результатом станет формирование комплексной региональной платформы для защиты от киберугроз, охватывающей все этапы обеспечения кибербезопасности: от мониторинга, выявления и реагирования на инциденты ИБ до моделирования угроз на киберполигонах и практико-ориентированного обучения молодых специалистов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/