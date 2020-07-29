В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работнику

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя организации по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной заинтересованности руководителем организации).

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, по версии следствия, директор одного из частных охранных организаций Мурманска с декабря 2017 года по март 2018 года не выплатил заработную плату одному из работников в сумме не мене 43 тысяч рублей. Денежные средства, поступавшие на счёт юридического лица, подозреваемый, 1962 года рождения, переводил на банковскую карту и тратил по своему усмотрению.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств. Следствием будут предприняты все необходимые меры для возмещения причиненного ущерба.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Расследование уголовного дела продолжается.