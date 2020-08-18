В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество при участии сотрудника полиции

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам собственной безопасности УМВД России по Мурманской области стало известно, что участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Мурманску внёс изменения в протокол изъятия транспортного средства.

По версии следствия, в 2016 году участковый уполномоченный полиции одного из территориальных отделов полиции города Мурманска изъял и поместил на стоянку отдела полиции автомобиль марки «Тойота Хайлюкс». В 2020 году указанный сотрудник полиции вступил в преступный сговор со знакомым мурманчанином, направленный на хищение изъятой машины, стоимость которой составляла примерно 1 млн 200 тысяч рублей. Участковый сфальсифицировал документы об изъятии транспортного средства, отразив в них сведения о том, что оно якобы является бесхозяйным, при этом вставив в материалы заявление его соучастника, датированное 2016 годом. После этого соучастник обратился в суд с заявлением об обращении автомобиля в свою собственность.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, довести свой преступный умысел до конца мужчинам не удалось по не зависящим от них обстоятельствам. Преступление выявлено сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Мурманской области. Задержание осуществлено при поддержке сотрудников СОБР Росгвардии.

В настоящее время полицейскому и его знакомому предъявлено обвинение, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного противоправного деяния.

В случае, если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание, установленное законом.