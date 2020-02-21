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Мурманская область. Арктика (16+)21.02.20 15:30

В Мурманске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Мурманской области по факту получения взятки в крупном размере

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя Министра имущественных отношений Мурманской области по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия).

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, по версии следствия, заместитель министра имущественных отношений Мурманской области, являясь должностным лицом, дал заведомо незаконные указания подчиненным ему сотрудникам из числа работников государственного областного бюджетного учреждения «Центр технической инвентаризации и пространственных данных» о продаже недвижимого имущества, стоящего на балансе указанного учреждения, по заведомо заниженной стоимости. При этом подозреваемый дал указание подчиненным продать здание стоимостью 6 миллионов рублей за сумму, не превышающую 1 миллион 100 тысяч рублей, своему знакомому.

За совершение незаконных действий злоумышленник 19 февраля 2020 года получил незаконное вознаграждение в сумме 200 тысяч рублей.

После получения незаконного денежного вознаграждения подозреваемый задержан. Преступная деятельность мужчины выявлена и пресечена благодаря совместной работе с оперативными сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Мурманской области при силовой поддержке бойцов ОМОН «Медведь» Управления Росгвардии по Мурманской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании  меры пресечения.

«Чистота рядов чиновников – один из наших главных приоритетов. С одной стороны, она достигается за счёт максимальной прозрачности и регламентированности процедур, с другой стороны – за счёт работы правоохранительных органов и нашего нового органа власти в структуре правительства Мурманской области – управления по реализации антикоррупционной политики. Я благодарен сотрудникам органов внутренних дел и Следственного комитета за четкую и слаженную работу, а главное – за принципиальную позицию! Коррупция – враг государства, с которым мы будем продолжать бороться. Управление по реализации антикоррупционной политики тесно сотрудничает с правоохранительными органами – оказывает и будет продолжать оказывать им максимальное содействие», – прокомментировал губернатор Андрей Чибис данную ситуацию.

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