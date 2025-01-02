В Мурманске возле спортивного центра «Авангард» состоялось открытие ледового корта

В преддверии Нового года в областном центре на улице Адмирала флота Лобова, 51 любители активно проводить время встали на коньки и зарядились новогодним настроением под мультфильм «Гринч», показ которого был организован на площадке.

Как сообщает администрация города Мурманска, в праздничные дни каток (хоккейного корта) будет работать по следующему графику: со 2 по 6 января 2025 года - с 14.00 до 20.00; 7 января – не работает; 8 января - с 14.00 до 20.00.

С 9 января: пятница, суббота и воскресенье - с 16.00 до 20.00.

Вход бесплатный. Проката коньков нет, поэтому необходимо иметь свою экипировку. В случае ухудшения погодных условий (понижение температуры -22°С и ниже, туман, дождь, сильный ветер, снегопад, мокрый снег, плюсовая температура) хоккейный корт не работает.

Отслеживать изменения в работе катка можно в группе МАУ ГСЦ «Авангард». График работы остальных катков по ссылке.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29148&page=1