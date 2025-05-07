В Мурманске возложили цветы к памятнику строителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны

В Мурманской области продолжаются торжественные мероприятия, посвященные празднованию 80-й годовщины в Великой Отечественной войне. 7 мая заместитель губернатора — министр энергетики и ЖКХ региона Алла Истомина и и.о. министра строительства Александра Карпова возложили цветы к памятнику «В честь строителей, погибших в 1941-1945 годах» на улице Профсоюзов в Мурманске.

«В эти дни мы широко празднуем 80-летие Великой Победы. И, конечно же, нельзя забывать о вкладе строителей Мурманской области в это общее дело. С началом войны большинство строителей Заполярья ушли на фронт. Их заменили женщины, старики и подростки, которые до этого страшного времени понятия не имели о строительном деле. Именно им пришлось возводить оборонительные сооружения в суровых условиях Крайнего Севера. Это был поистине героический труд. Сегодня мы отдаём дань памяти тем, кто не пожалел своей жизни, ради свободы и независимости нашей страны», — отметила Алла Истомина.

Александра Карпова подчеркнула, что профессия строителя — это всегда созидание, даже в страшные годы войны.

«Пока шла война северяне возводили оборонительные сооружения, защищая свой край от немецких захватчиков зачастую ценой собственной жизни, а после Победы на плечи уцелевших на фронте строителей и освоивших эту нелегкую профессию женщин легло восстановление Мурманска и других населенных пунктов области. Именно благодаря им живем в таком прекрасном и процветающем городе. Низкий поклон и вечная память!» — сказала Александра Карпова.

В торжественном мероприятии также приняли участи руководители подведомственных учреждений: генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова и генеральный директор Центра содействия жилищному строительству региона Дмитрий Димитриев.

Ранее в преддверии 80-й годовщины Великой Победы руководство министерства строительства Мурманской области уже поздравило ветеранов отрасли с наступающим праздником.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/