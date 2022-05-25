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Мурманская область. Арктика (16+)25.05.22 13:00

В Мурманске впервые наградили лауреатов Всероссийской Арктической литературной премии имени Виталия Семеновича Маслова

В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры вице-губернатор Елена Дягилева вручила лауреатам Всероссийской Арктической литературной премии имени В.С. Маслова заслуженные награды. Торжественная церемония прошла в Мурманской областной научной библиотеке.

Лауреатом премии в номинации «Современная проза» стал писатель из Уфы Камиль Зиганшин за роман «Хождение к Студеному морю». Награду в номинации «Современная поэзия» забрал писатель из Сыктывкара Андрей Попов за сборник «Метель. Избранные стихи». Лучшим в номинации «Кольское Заполярье – ворота Арктики» стал мурманский творец Дмитрий Коржов за книгу «Несмиренный живописец» и роман «Мурманцы». Специального приза – похода на Северный полюс – учрежденного Атомфлотом, удостоился один из дипломантов премии, писатель из Петрозаводска Дмитрий Новиков.

На торжественный церемонии сопредседатель Организационного комитета премии, председатель Правления Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» Николай Иванов поблагодарил Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и Министерство культуры региона за инициативу создания первой Всероссийской Арктической литературной премии и объявил о присвоении главе регионе почётного звания «Губернатор литературной России».

Познакомиться с конкурсными работами можно на выставке изданий, поступивших на соискание премии в Мурманской областной научной библиотеке. 

Как сообщает региональное Министерство культуры, эта уникальная премия учреждена губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и Союзом писателей России при поддержке Министерства культуры Мурманской области в 2021 году. Она посвящена памяти мурманского писателя, полярника и общественного деятеля Виталия Маслова. Премия присуждается один раз в два года авторам изданных произведений, написанных на русском языке и отражающих историю и перспективы освоения Российской Арктики, жизнь и мировосприятие жителей Севера.

 

 

 Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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