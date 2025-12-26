В Мурманске впервые прошла социальная акция «Десант Деда Мороза»

В преддверии Нового года добровольцы Мурманского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей и «Молодёжкой» Общероссийского Народного фронта посетили Мурманскую областную детскую клиническую больницу, чтобы подарить праздник детям, которые проходят лечение.

В костюмах Деда Мороза и Снегурочки с помощью автовышки добровольцы поднялись к окнам верхних этажей учреждения и поздравили маленьких пациентов с наступающим праздником. Десятки юных северян с нескрываемой радостью приветствовали зимнего волшебника и его внучку, а после получили новогодние подарки.

Идея провести такую акцию в Мурманске пришла депутату областной Думы Ирине Просоленко. Парламентарий вместе с добровольцами-спасателями и молодёжным крылом ОНФ постаралась создать новогоднюю атмосферу для детей и взрослых, которые оказались свидетелями необычного поздравления.

– Мне посчастливилось узнать об этой акции от председателя Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Ежегодно в разных городах нашей страны молодые ребята переодеваются в Дедов Морозов и Снегурочек и поздравляют пациентов детских медицинских учреждений с наступающим торжеством, – пояснила Ирина Просоленко. – Волонтёры-спасатели есть и в Мурманске. Они с радостью подключились к реализации этой идеи. Мы помогли им финансово, приобрели подарки для детей, заказали автовышку, а остальное ребята сделали сами. Это очень добрая акция, которая, надеюсь, поднимет настроение детям и поможет им быстрее выздороветь, а может, поверить в чудо. Мы все в канун Нового года стараемся верить в чудеса и исполнение желаний.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33674/