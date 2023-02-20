В Мурманске впервые прошли соревнованиях Центрального и Северо-Западного федеральных округов по тайскому боксу

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Мурманск впервые выступил площадкой для проведения соревнований по тайскому боксу среди спортсменов, представляющих Центральный и Северо-Западный федеральные округа. На ринге Легкоатлетического манежа встретились порядка 400 спортсменов разных возрастных категорий из 18 регионов страны.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, по результатам соревнований победу одержали заполярные бойцы Илья Баланов, Юрий Лисой, Павел Логунов, Николай Сухинин, Егор Сорокин, Александр Хатаян и Юлия Шохина. Серебро завоевали северяне Роман Сопко, Яшар Киклевич, Потап Токарик, Леонид Лысков, Владислав Рославцев и Фёдор Попович. Бронзовыми призёрами стали Иван Потанин, Даниил Панченко, Файзуллоджон Тухтаев, Семён Семенов, Николай Дудченко, Виктор Гладышев, Максим Борисов, Алексей Деменок, Камилла Кюлян и Виктория Лебедева.

В Таиланде, на родине муай-тай, этот вид спорта стал популярным ещё в XVI веке, но мировую известность он приобрёл только во второй половине XX века после того, как тайские бойцы одержали ряд впечатляющих побед над представителями других единоборств. Сегодня тайский бокс продолжает становиться все популярнее, во многом благодаря развитию смешанных боевых искусств, интенсивно применяющих муай-тай для боя в стойке.

Фото: https://gov-murman.ru