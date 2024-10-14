В Мурманске впервые проведут фестиваль беспилотников «Дотянуться до неба»

Сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области глава региона Андрей Чибис призвал любителей и профессионалов принять участие во всероссийском распределённом фестивале беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба», который впервые пройдёт в Мурманске 18-19 октября.

«Стать участником могут как любители, так и профессионалы в сфере беспилотников. Участие открыто для всех школьников, студентов, преподавателей, производителей, учёных. Беспилотные летальные системы – это будущее, которое ждёт многие отрасли экономики», – подчеркнул губернатор.

Общей идеей фестиваля «Дотянуться до неба» является знакомство с беспилотными летательными технологиями, охватывающими все сферы жизни.

Подробнее о фестивале рассказала и.о. заместителя губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

«Фестиваль – это серия популяризационных мероприятий, направленных на демонстрацию знакомства с беспилотными авиационными системами в различных отраслях экономики и сферах деятельности, а также популяризация профессий сферы БАС и навигации начинающих пользователей и специалистов в данной сфере с предоставлением возможности попробовать свои силы в пилотировании, конструировании, программировании беспилотных летательных аппаратов с помощью полезных игр, мастер-классов, стимуляторов, тренажеров, практических семинаров, презентаций, открытых лекций, дизайн-сессий, выставок и информационных материалов», – сказала Ольга Вовк.

Программа включает три трека: «Мечта», «Технологии» и «Общество».

Трек «Мечта» – это мероприятие в формате мастер-классов, которые помогают познакомиться с технологиями создания и областями применения как хозяйственных дронов, так и малых космических систем, спутников, станций. В треке «Технологии» участники познакомятся с разнообразием технологии беспилотных авиационных систем. Трек «Общество» предполагает консолидацию на единой площадке представителей отрасли БАС и обсуждение актуальных задач применения беспилотных авиационных систем, развития отрасли в регионе, популяризации образовательных и карьерных траекторий в сфере беспилотных авиационных систем среди молодёжи.

Фестиваль пройдёт на этой неделе в пятницу и субботу, 18 и 19 октября, на базе Центра опережающей профессиональной подготовки и Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота. Посетить фестиваль могут все желающие от 12 лет. Для участия необходима регистрация.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, фестиваль организован Университетом 2035 при поддержке Национальной киберфизической платформы «Берлога» и Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» национального проекта «Беспилотные авиационные системы» и «Стратегии развития беспилотной авиации Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года». В Мурманской области фестиваль проводится при поддержке правительства Мурманской области, Федерального центра «Беспилотные авиационные системы», ООО «Русдронопорт», Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «‎ВОИН», Мурманской ОТШ «ДОСААФ России».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/