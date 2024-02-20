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Мурманская область. Арктика (16+)20.02.24 17:00

В Мурманске впервые проведут первенство России по пауэрлифтингу

В Легкоатлетическом манеже Мурманска впервые состоится первенство России по пауэрлифтингу. Соревнования пройдут с 22 по 25 февраля. В них планируют принять участие порядка 200 силачей из 30 регионов страны.

Своё мастерство атлетам предстоит демонстрировать в троеборье, включающим приседания со штангой, жим лежа, становую тягу. У спортсмена есть три попытки на каждый элемент. Кольское Заполярье будут представлять 11 силачей из Мурманска, Кировска и Оленегорска.

Начнутся состязания 22 февраля в 11.00, торжественную церемонию открытия проведут в 14.30. 23 и 24 февраля соревнования пройдут с 11.00 до 21.30, 25 февраля - с 11.00 до 20.00.

На предстоящих соревнованиях планируют побороться за победу сильнейшие спортсмены региона. Один из них Олег Рыбка, который примет участие в категории 59 кг среди юношей до 18 лет. Его лучшая сумма в троеборье 540 кг. Олег Рыбка – многократный победитель и призер первенств России, международных и всероссийских соревнований по пауэрлифтингу. В планах у спортсмена на чемпионате России выполнить норматив мастера спорта. В декабре 2023 года вице-губернатор региона Елена Дягилева и министр спорта региона Светлана Наумова вручили спортсмену награду лучшего спортсмена по итогам спортивного 2023 года в номинации – «Прорыв года».

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в минувшем году в Легкоатлетическом манеже впервые состоялись всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Северное сияние», на которых сборная региона завоевала 53 медали.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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