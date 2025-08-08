В Мурманске впервые провели финал VI летней Спартакиады молодёжи России по велосипедному спорту

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Мурманская область впервые принимала финальные соревнования VI летней Спартакиады молодёжи (юниорская) России 2025 года по велосипедному спорту. Состязания проходили 5 и 6 августа в Долине Уюта Мурманска в дисциплине «маунтинбайк кросс-кантри».

На старт вышли 70 сильнейших спортсменов от 17 до 22 лет из Вологодской, Московской, Мурманской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской и Челябинской областей, Санкт-Петербурга, Москвы, Чувашской Республики, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Пермского края, Ставропольского края, Донецкой Народной Республики, Краснодарского края, Республики Башкортостан.

На церемонии открытия участников приветствовали министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, президент Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый, а также участник СВО, полковник, участник федерального проекта «Время Героев» Роман Олешкин.

«Эти соревнования – не только спортивное событие, но и важный этап в становлении будущих чемпионов. Здесь, на трассе, каждый из вас демонстрирует мастерство, выносливость и настоящий боевой дух. Вы – лицо российского велоспорта, его надежда и гордость!», – сказала Светлана Наумова.

«Маунтинбайк – это динамичный и захватывающий вид спорта, требующий от атлетов не только физической силы и выносливости, но и технического мастерства, смелости и умения принимать быстрые решения в сложных условиях. Уверен, что соревнования в Мурманске станут настоящим испытанием для наших молодых гонщиков и позволят им продемонстрировать все свои лучшие качества», – отметил Юрий Кучерявый.

По завершении соревнований победу одержали Элина Семенова (Чувашская Республика) и Ярослав Шведов (Московская область). Серебряными призёрами стали Елизавета Тисленко (Самарская область) и Вадим Гвоздарев (Москва). «Бронзу» завоевали Алина Карлова (Чувашская Республика) и Михаил Белокрылов (Удмуртская Республика).

В общекомандном зачёте Чувашская Республика заняла первое место, набрав 118 очков, второе место у Московской области – 110 очков и третье у Москвы – 90 очков.

Наш регион представлял воспитанник Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва Антон Костюк (тренер – Александр Княжев). Северянин на 38 месте.

Всего в программу финальных спортивных соревнований спартакиады включены мероприятия по 51 виду спорта. Задачами проведения спартакиады являются оценка эффективности системы подготовки спортивного резерва Российской Федерации, развитие материально-технической базы и определение лучших субъектов по итогам соревнований, а также выявление сильнейших спортсменов страны.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551515/#&gid=1&pid=12