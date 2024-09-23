В Мурманске впервые провели региональные соревнования по корэш

Легкоатлетический манеж Мурманска встречал первые официальные соревнования по национальной татарской борьбе 22 сентября. В чемпионате и первенстве Мурманской области по корэш приняли участие порядка 20 спортсменов.

В чемпионате, каждый в своей весовой категории, победу одержали Николай Лисой и Егор Палагин.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, победителями первенства, каждый в своей весовой категории, стали Вадим Данилкин, Максим Трифонов, Максим Марчуков, Егор Лисовский, Артем Аспер, Глеб Акимов, Максим Вдовин, Степан Голубенко, Артем Бабинцев, Амир Эргашев.

Интересно отметить, что корэш — древняя борьба тюркских народов. Соперники держат друг друга за пояса, побеждает тот, кто первым оторвёт противника от земли так, чтобы обе его ноги оказались в воздухе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/