В Мурманске впервые пройдёт «ЭкологиУМ»

Северян приглашают принять участие в эко-квизе на тему «Новый год и его влияние на экологию». Мероприятие пройдёт 15 января на территории центра отдыха и туризма «Огни Мурманска». Победителей ждут ценные призы.

Организатор – экологическое движение «Уборочка51» из Апатитов. С 2015 года его участники занимаются пропагандой бережного отношения к окружающей среде и проводят экологические акции по всему Кольскому полуострову. Впервые квиз «ЭкологиУм» состоялся в 2019 году в Апатитах. 15 января игру проведут в Мурманске при поддержке Единого волонтёрского центра Мурманской области.

«Командные квизы и викторины в последнее время стали очень популярным способом с пользой провести время. Все больше северян с удовольствием участвуют в интеллектуальных соревнованиях. Этот тренд взят на вооружение и региональным экологическим движением «Уборочка51», – отметил организатор мероприятия Иван Канцарин.

Чтобы принять участие в игре, необходимо заранее зарегистрировать свою команду в составе от 2 до 5 человек по ссылке: https://vk.com/topic-81944037_48383237 Участие в игре бесплатное, однако участники должны быть старше 16 лет, уточняют организаторы.