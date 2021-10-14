В Мурманске впервые пройдёт Фестиваль музеев Арктики
С 15 по 17 октября в Мурманске впервые пройдёт Фестиваль музеев Арктики «Museum crossing Arctic World». В течение трех дней жители и гости столицы Кольского Заполярья смогут познакомиться с деятельностью музеев России из 8 регионов, расположенных за Северным полярным кругом: Чукотки, Красноярского края, Якутии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого округов, Карелии, Архангельской и Мурманской областей.
Фестиваль проводится при поддержке правительства Мурманской области и Мурманского морского торгового порта.
Площадкой, объединяющей музеи, выступит Мурманский областной краеведческий музей. Северян ждут тематические мастер-классы, настольные игры, культурно-образовательные и мультимедийные программы музеев Арктики. Подробная программа фестиваля доступна в группе Мурманского областного краеведческого музея «ВКонтакте».