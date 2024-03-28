В Мурманске впервые пройдёт финал Кубка Содружества

С 12 по 14 апреля - в Мурманске на территории спорткомплекса «Долина Уюта» пройдёт финальный этап Кубка Содружества сезона 2023/2024. В соревнованиях примут участие сильнейшие биатлонисты России и Белоруссии.

Как сообщает региональное Министерство спорта, Мурманскую область представит мастер спорта международного класса Анастасия Егорова, серебряный призёр женского масстарта в рамках второго этапа Кубка Содружества 2023/2024 в Уфе.

Расписание гонок:

12 апреля - в 11.00 - женщины, спринт;

12 апреля - в 14.00 - мужчины, спринт;

13 апреля - в 11.00 - женщины, командный спринт;

13 апреля - в 13.00 - мужчины, командный спринт;

14 апреля - в 11.00 - женщины, большой масстарт;

14 апреля - в 13.00 - мужчины, большой масстарт.

Фото. https.//gov-murman.ru