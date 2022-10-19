В Мурманске впервые пройдёт игра КВН на кубок губернатора

12 ноября региональная лига Клуба веселых и находчивых впервые проведет игру на кубок губернатора Мурманской области среди звездных команд телевизионных лиг Международного союза КВН.

За главный приз во Дворце культуры им. С.М. Кирова сразятся: «Русская дорога», г. Армавир; «Борцы», г. Сургут; «Имени Янковского» г. Мурманск, г. Ростов-на-Дону; «Заполярье», г. Мурманск.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, мероприятие проводится при поддержке регионального правительства в соответствии с государственной программой Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество». Его цель – реализация творческого потенциала молодежи и вовлечение в творческую деятельность.

Подробности о мероприятии в группе Мурманской лиги КВН в социальной сети «ВКонтакте».



Фото: https://gov-murman.ru