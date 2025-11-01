В Мурманске впервые пройдёт Северный фестиваль современной культуры «Смены»

Северный фестиваль современной культуры «Смены» — новое событие в Мурманске, которое пройдёт 8 и 9 ноября на морском вокзале. Фестиваль является частью продолжающейся череды сезонных мероприятий на территории морвокзала и даёт продолжение культурным событиям осени.

В программе фестиваля — лекции и дискуссии, книжный маркет, детские занятия, выставка, образовательные воркшопы для подростков и Школа культурного менеджмента для работников культуры. Событие организовано Центром современной культуры «Смена», Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области совместно с Центром городского развития Мурманской области.

«Фестиваль пройдёт на Морском вокзале Мурманска — историческом месте, выбранном организаторами неслучайно. Порт и вокзал — место встречи, образ первооткрывательства и коммуникации со всем миром. В дни фестиваля морской вокзал станет полноценной культурной институцией, которая ставит перед собой цель познакомить жителей Мурманска с новыми аспектами развития современной мировой и отечественной культуры», — отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

В рамках книжной программы Северного фестиваля современной культуры на морском вокзале расположатся путешествующие книжные корнеры от издательств «Альпина», «Паулсен» и «Ad Marginem», а также книжного магазина «Смена». Посетители ярмарки лично познакомятся с представителями издательств и узнают все о главных литературных новинках. Большинство книг, которые гости увидят на фестивале, не попадают на полки сетевых книжных магазинов и будут представлены в Мурманске впервые.

Образовательная программа фестиваля разделится на несколько тематических блоков — «Разговоры о Севере», «Книги, города и контексты», «Больше, чем книга или Теории современности». Также в рамках Северного фестиваля пройдет Школа культурного менеджмента для работников культуры. А специально для младших гостей фестиваля кураторы проекта «Смена Дети» совместно с педагогами, художниками и авторами детских иллюстрированных книг проведут серию открытых лабораторий, мастер-классов и творческих занятий.

Отдельный пункт программы — серия занятий для подростков и их родителей от преподавателей школы «Новая Смена». В программе: музыкальная активность «Мой первый трек», на котором все желающие научатся писать музыку, занятие «Книжный Мурманск», где узнают, как устроена внутренняя кухня издательского и книжного мира, и занятие «Как научиться придумывать свои истории», где каждый попробует себя в качестве сценариста и писателя. Активности пройдут в «Контейнер-холле» по адресу: г. Мурманск, ул. Генералова, 22.

Также, в дни фестиваля в здании морского вокзала пройдёт выставка «От берега до берега. Художники-путешественники и графический мир Оттепели», организованная совместно с «Центром исследований Оттепели» — проектом московского Центра Вознесенского и диджитал-архивом «О-картинки». Экспозиция приглашает проследить за тем, как отечественные художники путешествовали по стране, рисовали наброски, часто физически сложных и трудных маршрутов, которые впоследствии становились детскими книгами.

Подробное расписание Северного фестиваля современной культуры «Смены» и детали доступны в telegram-канале, группе «Вконтакте» и на сайте.

Как отмечает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, развитие морвокзала является одним из приоритетов губернаторского плана «На Севере – жить!». Регулярное проведение министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области совместно с Центром городского развития регулярных общественных мероприятий на территории морского вокзала позволило площадке приобрести статус места для динамичных активностей уличной направленности и стать точкой притяжения множества горожан и туристов.

Всего за лето 2025 года состоялось 17 масштабных событий, участие в которых приняли свыше 40 партнёров, а общее количество посетителей превысило отметку в 21,5 тысячи человек.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556100/#&gid=1&pid=6