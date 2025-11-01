То, что вчера казалось магией, сегодня пришло в бизнесНАРКОЛОГ — ВРАЧ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ ВЕРНУТЬСЯ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.11.25 08:45

В Мурманске впервые пройдёт Северный фестиваль современной культуры «Смены»

Северный фестиваль современной культуры «Смены» — новое событие в Мурманске, которое пройдёт 8 и 9 ноября на морском вокзале. Фестиваль является частью продолжающейся череды сезонных мероприятий на территории морвокзала и даёт продолжение культурным событиям осени.

В программе фестиваля — лекции и дискуссии, книжный маркет, детские занятия, выставка, образовательные воркшопы для подростков и Школа культурного менеджмента для работников культуры. Событие организовано Центром современной культуры «Смена», Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области совместно с Центром городского развития Мурманской области.

«Фестиваль пройдёт на Морском вокзале Мурманска — историческом месте, выбранном организаторами неслучайно. Порт и вокзал — место встречи, образ первооткрывательства и коммуникации со всем миром. В дни фестиваля морской вокзал станет полноценной культурной институцией, которая ставит перед собой цель познакомить жителей Мурманска с новыми аспектами развития современной мировой и отечественной культуры», — отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

В рамках книжной программы Северного фестиваля современной культуры на морском вокзале расположатся путешествующие книжные корнеры от издательств «Альпина», «Паулсен» и «Ad Marginem», а также книжного магазина «Смена». Посетители ярмарки лично познакомятся с представителями издательств и узнают все о главных литературных новинках. Большинство книг, которые гости увидят на фестивале, не попадают на полки сетевых книжных магазинов и будут представлены в Мурманске впервые.

Образовательная программа фестиваля разделится на несколько тематических блоков — «Разговоры о Севере», «Книги, города и контексты», «Больше, чем книга или Теории современности». Также в рамках Северного фестиваля пройдет Школа культурного менеджмента для работников культуры. А специально для младших гостей фестиваля кураторы проекта «Смена Дети» совместно с педагогами, художниками и авторами детских иллюстрированных книг проведут серию открытых лабораторий, мастер-классов и творческих занятий.

Отдельный пункт программы — серия занятий для подростков и их родителей от преподавателей школы «Новая Смена». В программе: музыкальная активность «Мой первый трек», на котором все желающие научатся писать музыку, занятие «Книжный Мурманск», где узнают, как устроена внутренняя кухня издательского и книжного мира, и занятие «Как научиться придумывать свои истории», где каждый попробует себя в качестве сценариста и писателя. Активности пройдут в «Контейнер-холле» по адресу: г. Мурманск, ул. Генералова, 22.

Также, в дни фестиваля в здании морского вокзала пройдёт выставка «От берега до берега. Художники-путешественники и графический мир Оттепели», организованная совместно с «Центром исследований Оттепели» — проектом московского Центра Вознесенского и диджитал-архивом «О-картинки». Экспозиция приглашает проследить за тем, как отечественные художники путешествовали по стране, рисовали наброски, часто физически сложных и трудных маршрутов, которые впоследствии становились детскими книгами.

Подробное расписание Северного фестиваля современной культуры «Смены» и детали доступны в telegram-канале, группе «Вконтакте» и на сайте.

Как отмечает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, развитие морвокзала является одним из приоритетов губернаторского плана «На Севере – жить!». Регулярное проведение министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области совместно с Центром городского развития регулярных общественных мероприятий на территории морского вокзала позволило площадке приобрести статус места для динамичных активностей уличной направленности и стать точкой притяжения множества горожан и туристов.

Всего за лето 2025 года состоялось 17 масштабных событий, участие в которых приняли свыше 40 партнёров, а общее количество посетителей превысило отметку в 21,5 тысячи человек.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556100/#&gid=1&pid=6

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Ira89
30.10.25 14:57
Как-то странно всё это! Сомнительно, чтобы с такой мелочёвкой северяне обращались к президенту.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ
Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Комментарий к новости:Кадровый консультант помогает: в 2025 году в стране вступил в силу национальный проект «Кадры»
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«50». Концерт Владимира Преснякова в Крокус Сити Холл '2018 (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Чёрная пятница: скепсис растёт, готовность к покупкам падает-PRO Валюту (16+)В Мурманске аллею Полярной дивизии украсили «Огненные картины»-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»