В Мурманске впервые состоялось аква-шоу «Север на волне!»

В минувшие выходные на Южном склоне в Мурманске впервые состоялся Кубок Арктики «Аква-шоу «Север на волне!» – спортивное мероприятие в новом для региона формате. Участникам предстояло совершить прыжок с трамплина в специально подготовленный бассейн с водой на горных лыжах или сноуборде в оригинальном костюме.

В состав судейской коллегии вошли депутат Мурманской областной Думы, призер Олимпийских игр Лариса Круглова, начальник управления развития спорта высших достижений, подготовки спортивного резерва, физической культуры и спортивно-массовой работы с населением министерства спорта Мурманской области Ирина Цыганкова, директор комплекса «Южный склон» Егор Сабуров, а также представители компаний-партнеров мероприятия. Информационным партнёром мероприятия была организована онлайн-трансляция необычного состязания.

Как сообщает региональное Министерство спорта, организаторы отметили ответственный и творческий подход участников к созданию костюмов. Абсолютным победителем был признан парный заезд в костюмах «COVID-19», в номинации «Лучший костюм» победу одержал участник в образе шляпника, лучший трюк удалось исполнить тренеру Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва. Все призеры награждены сертификатами на бесплатное посещение Южного склона в течение года.