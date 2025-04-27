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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.25 11:00

В Мурманске впервые состоялся концерт Московского государственного симфонического оркестра

26 апреля в Мурманской областной филармонии состоялся грандиозный концерт, посвящённый 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. На заполярной сцене впервые выступил Московский государственный симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста России Ивана Рудина. Концерт стал заключительным событием региональной программы XXIV Международного музыкального фестиваля «ArsLonga».

«Русская музыка — это шедевр, это сокровищница, созданная нашими великими композиторами XIX-XX века, которые оставили для нас бесконечный совершенно репертуар. Мы счастливы играть, мы счастливы привозить и знакомить публику с новыми для них сочинениями. Сегодняшний концерт — это такой сплав больших, ярких эмоций. И музыка в сердце Арктики, она будет как пламя гореть до следующего нашего приезда, я надеюсь, — отметил художественный руководитель оркестра Иван Рудин. — Последние годы мы гастролируем с большой программой в рамках фестиваля при поддержке Министерства культуры России, Президентского фонда культурных инициатив, и, конечно же, при поддержке регионов. Концерт в Мурманске не был бы возможен без поддержки губернатора Андрея Чибиса, Министерства культуры и областной филармонии. Большое спасибо!».

Программу из шедевров русской классики услышали более 500 зрителей. В исполнении оркестра прозвучали произведения Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова и Игоря Стравинского.

Напомним, что в рамках реализации стратегического плана «На Севере — жить!» в регионе регулярно проходят крупные культурные события, в том числе проекты всероссийского и международного масштаба. Особое внимание уделяется привлечению известных артистов, музыкантов и творческих коллективов. В этом году такими значимыми событиями для культуры Заполярья стали фестиваль известного пианиста Дениса Мацуева, визит дирижера Сергея Жилина, а также всероссийский патриотический концерт «Я люблю тебя, жизнь!» с участием маэстро Владимира Спивакова и Хиблы Герзмавы.

Концерт Московского государственного симфонического оркестра также организован при поддержке правительства Мурманской области и регионального Министерства культуры.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, Московский государственный симфонический оркестр — один из ведущих коллективов страны, созданный в 1989 году. Под руководством Ивана Рудина, который возглавил оркестр в 2017 году, коллектив добился международного признания. Среди значимых достижений — масштабные гастроли по России и Европе, выступления в Берлинской филармонии в 2019 году, участие в крупнейших фестивалях, а также сопровождение в туре знаменитой оперной певицы Монсеррат Кабалье. С 2020 года коллектив участвует в проектах Международного фестиваля ArsLonga: #БетховенMарафон (2020), #ЧайковскийМарафон (2021) и #БрамсМарафон (2022), в рамках которых в течение одного дня исполняются все инструментальные концерты выбранного композитора.

Иван Рудин — выдающийся дирижер и пианист, художественный руководитель симфонического оркестра с 2017 года, основатель Международного фестиваля «ArsLonga». Лауреат престижных международных конкурсов и премии Москвы в области музыкального искусства. С 2022 года — генеральный директор концертного зала «Зарядье» в Москве.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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