В Мурманске впервые состоялся конгресс молодых врачей

Масштабное мероприятие объединило более двухсот молодых специалистов здравоохранения, представителей органов власти, профессионального сообщества и ведущих экспертов.

Конгресс молодых врачей проходит в регионе впервые. Более 200 специалистов из областных медучреждений и организаций, подведомственных ФМБА России, собрались на площадке Губернаторского лицея, чтобы обсудить достижения и новые вызовы регионального здравоохранения, демографию, привлечение кадров, обменяться опытом и идеями, как улучшить работу и повысить эффективность.

«Мы видим, как горят глаза у молодых врачей, какой у них интерес к своей профессии. И именно от молодых специалистов зависит будущее здравоохранения, которое становится современным, инновационным. Поэтому получить от них обратную связь, услышать из первых уст, как сделать Север привлекательным для молодежи, крайне ценно», – сказала депутат Государственной Думы РФ Татьяна Кусайко.

В повестке первого пленарного заседания, которое состоялось 18 июня, были вопросы приоритетных направлений развития Арктической медицины: достижения и перспективы, меры поддержки медицинских кадров, роль профсоюзных организаций в защите прав и социальных гарантий для медиков.

Отдельное внимание уделили мастер-планам, определяющим долгосрочное развитие всей Мурманской области, а также ее привлекательность для северян и жителей из других регионов.

В канун Дня медицинского работника чествование врачей дополнили поздравлениями коллег-именинников. Деловая программа включает четыре стратегические сессии и пленарное заседание, в рамках которого молодые специалисты смогли представить свои предложения и задать вопросы главе региона.

«Важно было услышать мнение молодых коллег. Они подняли такие вопросы и дали такие предложения в народную программу, которые ранее не обсуждались. Дискуссия получилась абсолютно не молодёжной – с совершенно взрослым, взвешенным подходом», – отметил депутат Мурманской областной Думы, главный врач ГОБУЗ «МОКМЦ» Евгений Тарбаев.

«Стратегические сессии с молодыми специалистами – это реальный механизм, который позволяет выработать новые решения. И его уникальность – в свежем взгляде молодых людей. На примере кадровой политики: они еще недавно прошли все этапы трудоустройства и адаптации, поэтому как никто другой могут озвучить потребности начинающих медиков», – подчеркнула главный врач ГОБУЗ «МОДКБ» Екатерина Сулима.

В ходе пленарного заседания участников поприветствовал губернатор Андрей Чибис.

«Мы работаем все вместе – вы с точки зрения процесса лечения, мы в государственном управлении. И главная наша цель – не цифры, а пациенты: их удовлетворённость, комфорт и доверие. Именно поэтому мы ищем новые точки роста: пересматриваем графики работы поликлиник, чтобы они были удобны работающим людям, упрощаем запись к врачу. Важно мыслить не как привыкли, а как удобно нашим жителям. Кадровая база у нас крепкая, и наша задача – выстроить вокруг неё систему, где пациент чувствует заботу на каждом шагу: от звонка до выписки. Наша цель – сделать так, чтобы медицина Севера соответствовала самым высоким стандартам. Надеюсь, что по итогам сегодняшнего разговора мы получим ваш свежий взгляд, набор предложений и идей, разработанных командами в течение дня. Рассчитываю на вашу вовлеченность в этот процесс. Главное – чтобы люди, пациенты были довольны качеством нашей работы, важно именно так настроить систему», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что власти Мурманской области планомерно улучшают инфраструктуру сферы здравоохранения, оснащают медучреждения новым оборудованием.

«В этом году 1 миллиард рублей мы направим на закупку нового оборудования для различных медицинских учреждений Мурманской области. Это федеральные, региональные средства, а также внебюджетные средства с учетом взаимодействия с нашими партнерами, в том числе компанией «Новатэк»», – подчеркнул губернатор.

В 2026 году в рамках национальных проектов и народной программы «На Севере — жить!» закупят более 300 единиц лечебного и диагностического оборудования. В том числе будут приобретены 19 единиц диагностического оборудования, в том числе 2 МРТ-аппарата – для детской и взрослой областных больниц, 10 аппаратов УЗИ, а также 20 автомобилей скорой помощи. Запланировано масштабное переоснащение Мурманской областной детской клинической больницы.

Одним из тематических блоков стало внедрение различных цифровых сервисов для пациентов и медиков. Мероприятие было разделено на несколько стратегических сессий, в рамках которых команды участников предлагали решения по разным вопросам. Презентация их работы состоялась на итоговом пленарном заседании. Ряд значимых инициатив был поддержан главой региона.

Так, в ходе стратсессии «Кадры для здравоохранения региона» участники подчеркнули, что решающим фактором для решения о переезде для молодого специалиста становится доступное жилье или компенсация аренды. По решению губернатора продлевается предоставление единовременной социальной выплаты отдельным категориям медработников на приобретение или строительство жилья на территории Мурманской области. Соответствующее изменение внесут в региональный закон, мероприятия продлят до конца 2029 года.

Кроме того, губернатор поддержал запуск в регионе проекта «Здоровый Север». Он направлен на расширение профилактической базы и поддержку здорового образа жизни.

Будет продолжена работа по минимизации бюрократической рутины: в медучреждениях внедрят единые шаблоны для всех специальностей и чек-листы для медицинской документации, автоматизируют ведение медицинских карт, дополнят новыми цифровыми сервисами и грамотной маршрутизацией пациентов.

В больницах и поликлиниках региона будут активно развивать систему наставничества. Она включит материальное поощрение, информационную поддержку врачей и защиту молодых специалистов от негатива. Также планируется учредить премию «Наставник года».

По итогам заседания губернатор вручил ряд наград отличившимся медикам и провел с ними открытый диалог.

В рамках конгресса в течение дня работали выставки, посвящённые здоровому образу жизни, первой помощи, стоматологии.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569740/#&gid=1&pid=1