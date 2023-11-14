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Мурманская область. Арктика (16+)14.11.23 08:45

В Мурманске впервые выступит сводный симфонический оркестр регионов Арктической зоны РФ

25 ноября на сцене Мурманской областной филармонии выступит сводный симфонический оркестр регионов Арктической зоны РФ. В качестве дирижёра приглашён заслуженный артист РФ, профессор, ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Алексей Васильев.

«Наш регион является флагманом российской Арктики. Здесь сформированы уникальные культурные традиции, поэтому идея собрать такой масштабный коллектив из представителей всех регионов российской Арктики, которые приедут в Мурманск, была логичной. Репертуар концерта также подобран не случайно: в этом году весь мир празднует 150-летие со дня рождения великого русского композитора Сергея Рахманинова, который сам был блестящим пианистом, и «жемчужинами» его композиторского наследия являются фортепианные концерты», – поделилась автор идеи и руководитель проекта, пианистка Анна Гришко.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в филармонии пройдут три концерта для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, солистами выступят доценты Московской и Петербургской консерваторий Элеонора Карпухова и Евгений Изотов, а также известный пианист из Китайской Народной Республики Ли Синхань.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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