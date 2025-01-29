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Мурманская область. Арктика (16+)29.01.25 14:00

В Мурманске врач-стоматолог может зарабатывать от 200 тысяч рублей в месяц – «SuperJob»

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 12 тысяч вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал лучшие предложения января в Мурманске.

В Мурманске в январе самая высокая зарплата предлагается врачу-стоматологу с зарплатой от 200000 рублей. Необходимы высшее медицинское образование, действующие сертификаты и опыт работы от 1 года. Клиника предлагает официальное трудоустройство, помощь в релокации, оплату жилья для кандидатов из других регионов и обучение у ведущих специалистов.

На втором месте по уровню дохода находится вакансия руководителя группы в энергетике с заработной платой от 149000 рублей. Требуется высшее образование, опыт работы в энергетике и желательно наличие руководящего опыта. Компания предлагает стабильную работу, соцпакет, карьерный рост, а также медицинскую страховку и дополнительные выплаты.

Третью строчку занимает вакансия старшего менеджера по привлечению корпоративных клиентов с заработной платой от 129700 рублей. Требуется опыт работы в продажах корпоративным клиентам или банковских продуктах, высшее образование и навыки проведения переговоров. Вакансия включает оклад, премии, компенсацию транспортных расходов, корпоративную мобильную связь и планшет, а также расширенный ДМС и льготное страхование для семьи.

Также среди наиболее привлекательных предложений января значится вакансия начальника участка с заработной платой от 120000 до 170000 рублей. Требуется опыт работы на аналогичной должности от 3 лет, высшее техническое образование и знание строительных норм и документации. Обязанности включают организацию и планирование строительных работ, управление производственно-хозяйственной деятельностью и контроль качества выполнения работ.

Замыкает пятёрку топовых предложений вакансия врача — сердечно-сосудистого хирурга в Мурманске с заработной платой от 120000 рублей. Требуется высшее образование, подготовка в ординатуре по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия» и опыт работы от 3 лет. Условия включают стажировку в отделении кардиохирургии, компенсацию аренды жилья, надбавки за работу в районах Крайнего Севера и социальные гарантии по ТК РФ. Для кандидатов из других регионов предоставляется компенсация расходов на переезд и пособие на обустройство.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в январе — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

В Мурманске, Иваново, Брянске, Белгороде, Благовещенске, Калининграде, Комсомольске-на-Амуре, Нижневартовске в топе зарплатных предложений января — врачи.

Зарплатные предложения от 100000 рублей и выше для специалистов инженерных позиций поступили от работодателей Архангельска, Иваново, Калуги, Нижневартовска.

Вакансии водителей категории E на зарплату от 120000 рублей в месяц и выше — в топе вакансий Брянска, Белгорода и Владимира.

Предложения для квалифицированных рабочих от промышленных и строительных компаний с зарплатой свыше 100000 рублей в месяц в январе разместили работодатели Вологды, Иваново, Благовещенска, Калининграда, Комсомольска-на-Амуре, Калуги, Курска.

Мурманск

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Врач-стоматолог

от 200 000 руб.

2

Руководитель группы (энергетика)

от 149 000 руб.

3

Старший менеджер по привлечению корпоративных клиентов

от 129 700 руб.

4

Начальник участка

120 000 — 170 000 руб.

5

Врач-хирург

от 120 000 руб.

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