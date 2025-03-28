В Мурманске врач стоматолог-ортопед может зарабатывать от 350000 рублей в месяц – «SuperJob»

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 14000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал лучшие предложения марта в Мурманске.

В Мурманске в марте самая высокая зарплата предлагается стоматологу-ортопеду — от 350000 рублей. Опыт не требуется, клиника предоставляет обучение, наставничество и работу с современным оборудованием. В обязанности входит консультация пациентов, лечение и ведение клинической документации. Официальное трудоустройство, оплата жилья на три месяца и компенсация переезда.

На втором месте по уровню дохода в Мурманске — врач функциональной диагностики с зарплатой от 160000 и до 170000 рублей. Опыт не требуется, клиника предоставляет обучение и поддержку при переезде. В обязанности входит проведение исследований нервной системы, ЭЭГ, электромиографии и оформление заключений. Официальное трудоустройство, компенсация жилья, отпуск 52 дня и возможная выплата «подъёмных» до 1 млн рублей.

Третью строчку занимает вакансия врача-анестезиолога-реаниматолога в Мурманске с зарплатой от 140000 рублей. В обязанности входит обеспечение интенсивной терапии, контроль оборудования и соблюдение санитарных норм. Официальное трудоустройство, отпуск 73 дня, сменный график. Возможна выплата «подъёмных» до 1 млн рублей при переезде.

Также среди наиболее привлекательных предложений марта значится вакансия начальника станционного цеха с зарплатой от 136500 рублей. В обязанности входит управление персоналом, эксплуатация станционного оборудования и организация специальных услуг связи. Требуется высшее образование в сфере телекоммуникаций и опыт руководящей работы от 1 года. Официальное трудоустройство, соцпакет, ДМС и корпоративные бонусы.

Замыкает пятёрку топовых предложений вакансия водителя бензовоза с ДОПОГ в Мурманске с зарплатой от 120000 и до 180000 рублей. В обязанности входит доставка топлива по области, контроль технического состояния автомобиля и ведение отчетности. Требуются права категории C, E, сертификат ДОПОГ и опыт работы от 3 лет. Сменный график 2/2, современный автопарк и стабильные выплаты.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в марте — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

В Мурманске, Брянске, Калуге, Владимире, Вологде, Калининграде, Комсомольске-на-Амуре, Нижневартовске в топе зарплатных предложений марта — врачи.

Зарплатные предложения от 100000 рублей и выше для специалистов инженерных позиций поступили от работодателей Архангельска, Владимира, Иваново, Курска.

Вакансии водителей категории E на зарплату от 120000 рублей в месяц и выше — в топе вакансий Белгорода, Благовещенска, Мурманска и Владимира.

Предложения для квалифицированных рабочих с зарплатой свыше 100000 рублей в месяц в марте разместили работодатели Великого Новгорода, Владимира, Вологды, Иваново, Калининграда, Курска.

Мурманск