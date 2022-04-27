В Мурманске вручили денежные сертификаты на улучшение жилищных условий молодым семьям, в которых возраст супругов достиг 36 лет

В 2021 году губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял решение сохранить социальные выплаты на улучшение жилищных условий за семьями, в которых возраст одного или обоих супругов достиг 36 лет.

Накануне состоялась церемония вручения соответствующих денежных сертификатов. В торжественном мероприятии принял участие первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«Мы работаем в первую очередь для людей. Вручение сертификатов молодым семьям – это доказательство того, что мы движемся в правильном направлении, и эти люди останутся жить здесь, на Севере. В 2022 году социальная выплата на общую сумму почти 44 миллиона рублей будет предоставлена за счет средств областного бюджета 43 молодым семьям, возраст одного из супругов в которых достиг 36 лет», – отметил Алексей Грачиков.

В Мурманске в 2022 году 35 семей получили сертификаты о выплатах на приобретение жилого помещения или строительство своего дома.

«Такие встречи всегда превращаются в праздник благодаря самым маленьким участникам - детям. Вручение свидетельств семьям, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, состоялось впервые», – подчеркнул глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Как сообщает региональное Министерство строительства, всего в 2022 году на улучшение жилищных условий 95 молодых семей выделено почти 80 млн рублей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22264&page=1