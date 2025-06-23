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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.25 14:30

В Мурманске вручили знаки отличия комплекса ГТО

В мурманском Легкоатлетическом манеже состоялось торжественное вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) 24 участникам регионального центра тестирования ГТО, успешно выполнивших испытания в IV квартале 2024 года.

В награждении приняли участие призёр Олимпийских игр, посол ГТО в Мурманской области Лариса Круглова и директор Центра спортивной подготовки Александр Зубко.

С приветственным словом Лариса Круглова обратилась к награждаемым.

«Здорово, что с каждым годом становится все больше и больше участников движения ГТО. Сегодня здесь есть те, кто получает награду впервые и есть уже опытные ГТОшники, которые регулярно получают знак в каждой ступени. Молодцы, что вы ведете здоровый образ жизни, за собой ведете всех знакомых и являетесь для них примером. Желаю не останавливаться на достигнутом и смело идти к своей цели!», - сказала Лариса Круглова.

Открыла церемонию награждения солистка самодеятельного коллектива «Луявр» Александра Гаврилова, исполнив песню на саамском языке «Северный ветер». Кроме того, она успешно выполнила испытания комплекса ГТО в IV квартале 2024 года и была награждена серебряным знаком отличия в 14 ступени.

В числе награжденных также учащиеся общеобразовательных школ города Мурманска и села Ловозеро, Мурманского политехнического лицея, воспитанники городской комплексной спортивной школы №17, сотрудники Ловозерского центра развития досуга и культуры, ведущий специалист по физической культуре и спорту отдела по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района, сотрудники организаций города Мурманска.

Всем участникам вручили знаки отличия ВФСК ГТО, удостоверения и сувенирную продукцию от лицензиата ГТО - компании «ART LOGIC».

Напомним, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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