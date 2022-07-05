В Мурманске встретили росгвардейцев, принимавших участие в специальной военной операции

Сегодня в Мурманске на железнодорожном вокзале встретили сотрудников и военнослужащих Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Мурманской области, принимавших участие в специальной военной операции. Приветствовал вернувшихся губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Дорогие товарищи! Важно, что все живы, здоровы. Хочу сказать слова благодарности от всей нашей страны. Вы с честью выполнили боевую задачу. Низкий вам поклон за защиту нашей Родины, борьбу с нацизмом и самоотверженность. То, что вы делаете для страны – неоценимо. Здоровья вам и сил. Вы – настоящие герои, на которых мы равняемся», – сказал глава региона.

Андрей Чибис наградил четырёх сотрудников почётными знаками губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье».

«Я горжусь вами и тем, что вы выполнили поставленную задачу с честью. Желаю здоровья, скорейшего восстановления сил и возвращения в строй», – обратился к защитникам начальник территориального управления Росгвардии, полковник полиции Виктор Галий.

Также руководитель наградил трёх сотрудников ведомственными наградами за отличие в службе.

Росгвардейцев встречали родственники и друзья. По завершении официальной части один из защитников Отечества сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, сообщило Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/