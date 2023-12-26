В Мурманске введён в эксплуатацию многоквартирный дом на улице Анатолия Бредова

22 декабря 2023 года Управлением Росреестра по Мурманской области осуществлен государственный кадастровый учёт многоквартирного жилого дома, а также государственная регистрация прав застройщика на помещения, расположенные в нём.

Жилой дом расположен по адресу: Российская Федерация, Мурманская область, городской округ город Мурманск, город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 9.

Площадь семиэтажного здания составляет 1564,8 квадратных метров и включает в себя 21 жилое помещение, нежилое помещение магазина, а также помещения, которые являются общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома.

«Учитывая высокую социальную значимость этого объекта действия по постановке на учёт и государственной регистрации права проведены Управлением Росреестра по Мурманской области в течение одного часа. Внесение сведений об объекте в ЕГРН означает, что государство подтвердило его существование и будущие жильцы смогут спокойно заезжать в свои квартиры», - комментирует руководитель регионального Росреестра Анна Бойко.

По информации администрации города Мурманск ключи от квартир новоселы, ранее проживавшие в аварийных жилых домах, получат уже к концу года.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.