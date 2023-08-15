В Мурманске вводится запрет на движение всех видов транспорта через железнодорожные пути

Как сообщает администрация города Мурманска, планируется запретить движение всех видов транспорта через железнодорожные пути по улицам Адмирала флота Лобова, Александра Невского:

— с 1 часа до 5 часов 45 минут 16 августа 2023 года.

Также планируется запретить движение всех видов транспорта через железнодорожные пути в районе домов №№2 и 52 по проезду Портовому:

— с 19 часов 18 августа до 6 часов 19 августа 2023 года;

— с 19 часов 20 августа до 6 часов 21 августа 2023 года.