В Мурманске вводятся ограничения движения на День Победы

В связи с проведением 9 мая праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будут освобождены от транспорта:

— площадь перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан» - с 00 до 19 часов 9 мая;

— ул. Пушкинскую - от ул. Профсоюзов до ул. Воровского - с 00 до 13 часов 9 мая;

— ул. Воровского - от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской - с 00 до 13 часов 9 мая;

— ул. Воровского - от просп. Ленина до ул. Коминтерна - с 00 до 20 часов 9 мая;

— ул. Ленинградскую - от ул. Профсоюзов до дома 5 по ул. Коминтерна - с 00 до 19 часов 9 мая;

— ул. Профсоюзов - от ул. Пушкинской до ул. Коминтерна - с 00 до 13 часов 9 мая;

— просп. Ленина - от ул. Академика Книповича до ул. Карла Либкнехта - с 00 до 13 часов 9 мая;

— ул. Карла Либкнехта - с 00 до 13 часов 9 мая;

— разворотное кольцо общественного транспорта в районе АЗС 7 ПАО «НК «Роснефть-Мурманскнефтепродукт» (ул. Коминтерна, дом 1) - с 00 до 13 часов 9 мая;

— парковку у мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.» - с 00 до 22 часов 9 мая;

— ул. Александрова, от просп. Героев-североморцев до ул. Аскольдовцев - с 00 до 22 часов 9 мая.

Будет запрещено движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, и общественного, двигающегося по установленным маршрутам:

— по просп. Ленина - от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса - с 6 до 9 часов 9 мая;

— по ул. Пушкинской - от ул. Профсоюзов до ул. Воровского - с 6 до 9 часов 9 мая;

— по ул. Воровского - от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской - с 6 до 9 часов 9 мая;

— по ул. Воровского - от просп. Ленина до ул. Коминтерна - с 6 до 9 часов 9 мая;

— по ул. Ленинградской - от ул. Профсоюзов до дома 5 по ул. Коминтерна - с 6 до 9 часов 9 мая;

— по ул. Профсоюзов - с 6 до 9 часов 9 мая;

— по ул. Академика Книповича - от ул. Шмидта до ул. Капитана Буркова - с 6 до 9 часов 9 мая;

— по парковке у мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.» - с 6 до 9 часов 9 мая;

— по ул. Александрова - от просп. Героев-североморцев до ул. Аскольдовцев - с 6 до 9 часов 9 мая.

Также будет запрещено движение всех видов транспорта:

— по просп. Ленина - от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса - с 9 до 13 часов 9 мая;

— по ул. Профсоюзов - с 9 до 13 часов 9 мая;

— по ул. Воровского - от просп. Ленина до ул. Коминтерна - с 9 до 20 часов 9 мая;

— по ул. Воровского - от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской - с 9 до 13 часов 9 мая;

— по ул. Ленинградской - от ул. Профсоюзов до дома 5 по ул. Коминтерна - с 9 до 19 часов 9 мая;

— по ул. Академика Книповича - от ул. Шмидта до ул. Полярные Зори - с 9 до 13 часов 9 мая;

— по ул. Капитана Буркова - от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса - с 9 до 13 часов 9 мая.

Кроме того будет приостановлено движение всех видов транспорта:

— На время проведения 61-й легкоатлетической эстафеты, посвященной памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова, и ХХVI легкоатлетического Пробега Мира по маршруту: просп. Ленина (от памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову) — ул. Карла Маркса — ул. Капитана Буркова — ул. Академика Книповича — просп. Ленина (до памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову) - с 10 до 13 часов 9 мая.

— На время проведения праздничного военного парада при движении сводной механизированной колонны техники по маршруту: ул. Героев Рыбачьего — просп. Кольский — просп. Ленина — ул. Карла Либкнехта — Нижнеростинское шоссе — ул. Нахимова — ул. Адмирала флота Лобова — просп. Героев-североморцев.

По мере освобождения проезжей части дороги открывать движение транспорта.