В Мурманске вводятся временные ограничения движения и парковки транспортных средств

Согласно постановлению администрации города Мурманска №1884 будут введены временные ограничения парковки транспортных средств на следующих участках дорог областного центра:

- на пр. Связи - с 8 до 17 часов 3 июня;

- на проезде вдоль 302 микрорайона - от ул. Генерала Щербакова до ул. Первомайской - с 8 до 17 часов 3 июня;

- на проезде от ул. Академика Книповича до дома 11 по Театральному бульвару - с 8 до 17 часов 4 июня;

- на проезде вдоль 302 микрорайона - от ул. Первомайской до ул. Бондарной, - с 8 до 17 часов 4 июня;

- на ул. Полярной Правды - с 8 до 17 часов 5 июня;

- на проезде от ул. Баумана до дома №93 по просп. Кольскому - с 8 до 17 часов 5 июня и 6 июня;

- в районе дома №25 по пр-ду Портовому - с 8 до 17 часов 6 июня.

Также будут введены временные ограничения движения и парковки транспортных средств на следующих участках:

- на ул. Загородной - с 8 до 17 часов 30 мая;

- в районе дома №31 по просп. Кирова - с 8 до 17 часов 30 мая и 31 мая;

- на ул. Капитана Егорова (чётная сторона) - от просп. Ленина до ул. Шмидта - с 8 до 17 часов 6 июня;

- на ул. Капитана Егорова (нечётная сторона) - от ул. Шмидта до просп. Ленина - с 8 до 17 часов 7 июня.

Кроме того, будет проводиться эвакуация транспортных средств, осуществляющих парковку в зоне действия запрещающих дорожных знаков:

- на ул. Капитана Егорова (чётная сторона) - от просп. Ленина до ул. Шмидта - с 8 до 17 часов 6 июня;

- на ул. Капитана Егорова (нечётная сторона) - от ул. Шмидта до просп. Ленина - с 8 до 17 часов 7 июня.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/15946-v-zato-gseveromorsk-prodolzhayut-evakuirovat-broshennye-transportnye-sredstva/page,4/