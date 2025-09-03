В Мурманске вводятся временные ограничения движения, остановки и стоянки всех транспортных средств на нескольких улицах города

Согласно постановлениям администрации города Мурманска вводятся временные ограничения остановки и стоянки всех видов транспортных средств по 1/2 проезжей части по улице Свердлова - от Верхне-Ростинского шоссе до проезда Михаила Ивченко - до 23 часов 59 минут 15 октября 2025 года.

Введены временные ограничения движения, остановки и стоянки всех транспортных средств и по 1/2 проезжей части по улице Прибрежной - от улицы Достоевского до моста через Кольский залив - до 23 часов 59 минут 15 октября.

Введены временные ограничения движения, остановки и стоянки всех транспортных средств по 1/4 проезжей части по улице Героев Рыбачьего - от улицы Шабалина до разворотного кольца по улице Героев Рыбачьего - до 23 часов 59 минут 15 октября.

Вводятся временные ограничения движения, остановки и стоянки всех транспортных средств по 1/2 проезжей части по проезду Нагорному до 23 часов 59 минут 15 октября.

Введены временные ограничения остановки и стоянки всех видов транспортных средств по 1/4 проезжей части по проспекту Героев-североморцев - от улицы Александрова до улицы Алексея Хлобыстова, от улицы Алексея Хлобыстова до участка с кольцевым движением - до 23 часов 59 минут 15 октября.

