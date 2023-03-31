В Мурманске выбрали лучшего библиотекаря

Сегодня в ДК «Первомайский» областного центра состоялся открытый городской конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь города Мурманска 2023». Целью конкурса стало выявление творческих, инициативных и талантливых специалистов библиотечного дела областного центра, а также поддержка и поощрение их профессиональной деятельности.

В конкурсе приняли участие девять представителей областных, городских и школьных библиотек города Мурманска.

Конкурсантов оценивало профессиональное жюри во главе с заслуженным работником культуры, председателем комитета по культуре администрации города Мурманска Еленой Крынжиной.

Первым этапом конкурса стало представление визитных карточек участников. Библиотекари рассказали, за что любят свою профессию и удивили зрителей креативными самопрезентациями. Затем состоялась викторина - конкурсантам нужно было ответить на профессиональные вопросы. Завершающим этапом стала демонстрация мастерства в одной из самых актуальных для библиотеки видов работы - рекомендации книги.

Используя разнообразные методы и формы, сотрудники библиотек пытались заинтересовать читателя сюжетом книги.

Как сообщает администрация города Мурманска, по результатам конкурса лучшим специалистом библиотечного дела города Мурманска 2023 года стала библиотекарь филиала №15 МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» Елена Смирнова.

Приз зрительских симпатий завоевала библиотекарь гимназии №6 Людмила Огерчук. Победителем в номинации «Выдающийся творческий и артистический талант» признана ведущий библиотекарь Центра чтения «Читай и познавай» Мурманской областной детско-юношеской библиотеки Елена Чугаевская.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24701&page=1