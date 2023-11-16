В Мурманске выбрали лучших участковых

Завтра в России отмечается День участковых уполномоченных полиции. В преддверии праздника в администрации города Мурманска состоялось награждение победителей ежегодных конкурсов «Лучший участковый уполномоченный полиции», «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних».

Ими стали сотрудники полиции, набравшие наибольшее количество баллов по нескольким критериям. Оценивались количественные и качественные показатели работы: количество совершенных правонарушений на обслуживаемом участке, составленных протоколов, рассмотренных обращений, участие в охране общественного порядка, профилактическая работа, в том числе в образовательных учреждениях, и другие.

Поздравил с наступающим праздником сотрудников полиции заместитель главы администрации города Мурманска Евгений Магомаев, который вручил победителям памятные подарки и денежные сертификаты.

Как сообщает администрация города Мурманска, по итогам конкурса лучшими участковыми уполномоченными полиции стали:

1. Лейтенант полиции Хлебутин Роман Евгеньевич, участковый уполномоченный отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску;

2. Капитан полиции Ланин Иван Евгеньевич, старший участковый уполномоченный отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску;

3. Капитан полиции Ионов Михаил Васильевич, старший участковый уполномоченный отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску.

Среди инспекторов по делам несовершеннолетних победителями признаны:

1. Майор полиции Величко Валерий Владимирович, старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску;

2. Майор полиции Потапова Наталия Александровна, старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску;

3. Майор полиции Скоморкова Василиса Вячеславовна, старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26124&page=1