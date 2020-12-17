В Мурманске выбрали подрядчика, который заменит 30 вышедших из строя бойлеров

В Мурманске завершился электронный аукцион на выполнение работ по установке бойлеров в многоквартирных домах. Об этом сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов.

«11 декабря завершился приём заявок на конкурс на проектирование и выполнение строительно-монтажных работ по замене бойлеров в 30 домах Мурманска. По результатам подрядчиком определён ООО «Сантехстандарт», – отметил Федор Денисов.

Компания с 19-летним стажем уже несколько лет работает на рынке капитального ремонта и зарекомендовала себя как ответственный подрядчик. Тем не менее, в договоре на выполнение работ по установке новых бойлеров, который планируется заключить 25 декабря, прописаны уже новые более жёсткие условия, в том числе по контролю за ходом выполнения работ.

Как сообщает региональное Министерство строительства, по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было принято решение о замене 30 теплообменников в столице Заполярья, акты о выбраковке которых были подписаны до 1 октября 2020 года. Деньги на эти цели были выделены из регионального бюджета в размере 34,5 млн рублей.