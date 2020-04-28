В Мурманске выгрузили рекордное количество вагонов для порта

На железнодорожной станции в Мурманске установили рекорд по выгрузке навалочных грузов. Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, за 26 апреля в адрес Мурманского морского торгового порта было выгружено 811 вагонов. Из общего количества 700 вагонов были с углем и 111 – с железнорудным концентратом.

Отмечается, что предыдущий рекорд был установлен несколько дней назад – 24 апреля. Тогда за день смогли выгрузить 803 вагона.