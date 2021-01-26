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Мурманская область. Арктика (16+)26.01.21 09:45

В Мурманске вынесен обвинительный приговор в отношении директора Мурманского морского биологического института Кольского научного центра РАН

В г. Мурманске вынесен приговор в отношении местного жителя, совершившего присвоение и растрату вверенного ему имущества в крупном размере, с использованием служебного положения.

Прокуратурой Первомайского административного района г. Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение вверенного ему чужого имущества, с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата вверенного ему имущества с использованием своего служебного положения).

В судебном заседании установлено, что обвиняемый, исполняя обязанности директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Мурманский морской биологический институт Кольского научного центра Российской академии наук», учредителем и собственником которого является РФ, и имея организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия, в период с января по июнь 2018 года приискал сотрудника Института, не осведомленного о его преступных намерениях, сообщив последнему о необходимости обналичивания и передачи ему при поступлении в виде премии части денежных средств. В результате противоправных действий обвиняемый присвоил денежные средства находящихся в оперативном управлении Института, в сумме 380 тысяч рублей, причинив государству имущественный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, обвиняемый, с января 2018 года совершал неправомерные выплаты компенсационных доплат в виде районного коэффициента и процентных надбавок сотруднице Института, в отсутствие законных для этого оснований ввиду осуществления ею деятельности за пределами районов Крайнего Севера, заключив с последней дополнительное соглашение об установлении должностного оклада, утверждал штатные расписания ФГБУН ММБИ КНЦ РАН, с указанием должности женщины с соответствующим размером компенсационных выплат. В результате преступных действий обвиняемый растратил денежные средства в сумме 207 тысяч 958,45 рубля, причинив государству имущественный ущерб на указанную сумму.

Обвиняемый вину в совершении преступлений не признал.

Суд, с учётом позицией государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений, назначив окончательное наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей.

Гражданский иск прокурора о взыскании суммы причиненного ущерба удовлетворён в полном объёме.

Приговор в законную силу не вступил.

 

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