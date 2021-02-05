В Мурманске вынесен приговор по уголовному делу о хищении более 500 миллионов рублей

Октябрьский районный суд Мурманской области вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя 6 обществ с ограниченной ответственностью, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что с марта 2008 г. по февраль 2010 г. предприниматель, злоупотребив доверием руководителей учрежденных им юридических лиц относительно целей получения кредитов, похитил с банковских счетов фирм кредитные средства на общую сумму более 500 млн рублей.

Суд учёл мнение государственного обвинителя и признал подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рулей. Также суд удовлетворил гражданский иск о возмещении имущественного ущерба.

Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Мурманской области.