В Мурманске вынесен приговор по уголовному делу о сокрытии от налогообложения более 42 млн рублей

Прокуратурой Октябрьского административного округа Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «СК Союз», обвиняемого по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов в особо крупном размере).

Как сообщает epp.genproc.gov.ru, в суде установлено, что в период с декабря 2023-го по сентябрь 2024 года осуждённый направлял контрагенту распорядительные письма о перечислении денежных средств на сумму более 42 млн рублей, обходя расчётный счёт возглавляемой им компании. В результате средства, с которых следовало взыскать недоимку по налогам и страховым взносам, не поступили в бюджетную систему Российской Федерации.

Подсудимый вину признал и в содеянном раскаялся, а также возместил причиненный преступлением ущерб.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.