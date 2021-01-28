В Мурманске вынесен приговор по уголовному делу об организации сексуальных услуг

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 241, ч. 3 ст. 240 УК РФ (деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией, в том числе с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних, вовлечение в занятие проституцией), а также четырёх участников организованной им группы, обвиняемых по ч. 1 ст. 241 УК РФ (деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией).

В судебном заседании установлено, что мужчина, действуя в составе организованной группы, лидером которой он являлся, на территории Мурманска и Мурманской области в период с 6.08.2013 до 20.06.2019 в сети «Интернет» размещал объявления о трудоустройстве девушек на высокооплачиваемую работу, а также анкеты уже вовлеченных в занятие проституцией лиц в социальных сетях и сайтах; подбирал и арендовал помещения с целью использования их в качестве притонов; осуществлял поиск и приём заказов от клиентов и иные организационные функции.

Остальные 4 участника организованной группы, согласно распределенным ролям, осуществляли организационные и диспетчерские функции, а именно, получали заказы от клиентов на предоставление сексуальных услуг за денежное вознаграждение, осуществляли сбор денежных средств, после чего передавали их организатору, по согласованию с которым также осуществляли найм квартир и подбор девушек, а также доставку последних и их физическую охрану, выполняли иные сопутствующие функции.

Суд, с учётом позиции государственного обвинителя, признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых преступлений, и назначил организатору группы наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, остальным участникам – штрафы в размере от 50 тысяч до 70 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.