В Мурманске выполняется благоустройство территорий 28 многоквартирных домов в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда»

Как сообщает администрация города Мурманска, на улице Карла Маркса, 45, 47, 49 и 51 работы движутся к завершению. Уже проложены резервные трубы, отремонтированы колодцы, устроена дождевая канализация, почти закончена установка бортового камня.

Сейчас продолжается устройство системы освещения, основания будущей детской площадки, а также началось асфальтирование проезжей части.

— Важно, что работы были проведены качественно, а жители остались довольны результатом. При этом темп работ тоже должен оставаться на высоком уровне, — отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25505&page=1