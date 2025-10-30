В Мурманске выполняется капремонт системы газоснабжения ещё одного дома

В Мурманской области продолжается кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов, в рамках которой приводят в порядок не только фасады и крыши, но и внутридомовые инженерные системы. Так, в Мурманске выполняются работы по замене сетей газоснабжения дома №24 на улице Октябрьской. Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта Мурманской области.

«Строительно-монтажные работы по замене системы газоснабжения проводит специализированная организация – АО «Мурманоблгаз». Однако половина успеха проводимого капремонта зависит от жильцов, которые должны предоставить доступ в свои квартиры для замены стояков газоснабжения. Напомню, что они являются общим имуществом МКД, и их запрещено прятать в короба. Подчеркну, что от выполнения этих работ напрямую зависит безопасность жильцов всего дома», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Напомним, что в прошлом году успешно проведён капремонт системы газоснабжения дома №28 на улице Октябрьской. При выполнении работ получен доступ во все помещения многоквартирного дома, заменено 100% общего имущества системы газоснабжения.

Как отмечет региональное Министерство строительства, всего с 2019 года в Мурманской области капитально отремонтированы 2284 многоквартирных дома, в том числе в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!». В 2025 году запланирован капитальный ремонт 702 многоквартирных домов. Работы в 325 домах планируется завершить в 2026 году.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556182/#&gid=1&pid=1