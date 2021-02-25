В Мурманске выросло число преступлений, совершенных с использованием ИТ-технологий

Состоялось очередное заседание Совета депутатов города Мурманска. Сегодня перед депутатами о результатах оперативно-служебной деятельности за 2020 год отчитался начальник УМВД России по городу Мурманску Равшан Эргашев.

Характеризуя оперативную обстановку на территории областного центра, майор полиции назвал её достаточно сложной и отметил увеличение на 7,6% общего количества регистрируемых преступлений. Особо выросло число преступлений, совершенных с использованием ИТ-технологий. Сложившиеся обстоятельства, вызванные пандемией, создали дополнительные условия для усиления криминальной активности в этом направлении.

Говоря о положительной динамике, Равшан Эргашев отметил значительное сокращение числа разбойных нападений, грабежей и поджогов. По итогам года число преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах, сократилось на 13%. Есть высокие результаты по выявлению преступлений экономической направленности. Отмечается стопроцентная раскрываемость фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

— Отчёт начальника УМВД России по городу Мурманску является ежегодным и всегда вызывает большой интерес у депутатов. Это закономерно, так как все, что касается безопасности горожан, требует особого внимания, — прокомментировал глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. — Со своей стороны могу добавить следующее. Анализ обращений мурманчан показал, что тема правопорядка занимает далеко не первое место, а это значит, что жители считают Мурманск достаточно безопасным для жизни городом. В целом вопросы, конечно, есть. Они касаются мест отдыха детей, организации дорожного движения и контроля за парковками во дворах. Все это мы будем обсуждать с ведомством в плановом порядке, чтобы вместе найти пути решения.

— Мы большое внимание уделяем взаимодействию с правоохранительными органами, следим за статистикой и постоянно занимаемся вопросами повышения безопасности граждан на городских территориях, — рассказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. — Отдельно хотел бы выделить работу по организации дорожного движения. Несмотря на то, что в 2020 году отмечено снижение числа совершенных ДТП, проблем остается ещё очень много. Город со своей стороны делает всё, чтобы ситуация стабилизировалась. Я говорю о ремонтах, которые мы ежегодно проводим в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также региональных и муниципальных программ. В 2020 году объём работ был впечатляющим, но недостаточным. И на этот год у нас большие планы: и в части обновления дорожного полотна и повышения уровня освещенности объектов, и в части появления новых пешеходных переходов и светофоров.

Остальные вопросы повестки дня касались утверждения перечня имущества, передаваемого из муниципальной собственности в федеральную и региональную, а также порядка установления памятных дат в городе Мурманске. Кроме того, на заседании была назначена дата представления ежегодного отчёта главы администрации областного центра об итогах своей деятельности за 2020 год. О результатах работы Евгений Никора расскажет депутатам 29 апреля.