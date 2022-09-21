В Мурманске высадили 105 саженцев в рамках эколого-патриотического проекта «Лес Победы»

В Мурманске в сквере в районе озера Ледового в рамках всероссийского эколого-патриотического проекта «Лес Победы» высадили 105 саженцев черемухи, остролистного клена, шиповника и венгерской сирени.

В мероприятии приняли участие сотрудники регионального министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы», ученики международного лицея, волонтёры морского торгового порта и жители города.

Мероприятия проекта «Лес Победы» уже состоялись в Печенгском округе, Ловозерском районе, Мончегорске с подведомственной территорией. Активисты высаживали деревья и кустарники в честь участников Великой Отечественной войны.

В Кольском Заполярье акции проводятся в период с 3 сентября по 1 октября 2022 года. Проект реализует Общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия».

Координатор проекта в Мурманской области – региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства.

Фото: https://gov-murman.ru