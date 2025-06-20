В Мурманске высадили восемьдесят саженцев сирени в рамках международной акции «Сад памяти»

Мероприятие прошло в Первомайском округе на территории нового общественного пространства у ручья Чистого. В нём приняли участие заместитель председателя регионального парламента Евгений Никора, депутаты Лариса Круглова, Михаил Белошеев, Герман Иванов и Артур Попов, представители областного правительства, администрации Мурманска, организаций и предприятий города.

– В акции участвую в четвертый раз. В этом году она особенная – высаживая в год 80-летия Победы восемьдесят саженцев венгерской сирени, мы не просто озеленяем город-герой Мурманск, мы отдаём дань памяти защитникам Советского Заполярья, - отметил Евгений Никора. – Сегодня мы высаживаем саженцы на обновленной общественной территории вдоль ручья Чистого, которая создавалась в два этапа, как и было обещано мурманчанам. При этом, сколько бы мы ни создавали новых общественных территорий, никогда не будет лишним их дополнительное озеленение.

Парламентарий подчеркнул, что с каждым годом акция становится популярнее, к ней присоединяется всё больше участников.

Международная акция «Сад памяти» проводится с 2020 года по инициативе АНО «Сад Памяти», всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы.

Проект реализуется по поручению Президента Российской Федерации и проходит при участии Минприроды России и Федерального агентства лесного хозяйства в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».

Главная цель – ежегодная высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. В 2025 году акция приобрела особое значение – во всех субъектах РФ, её проводят в рамках празднования 80-летия Победы.

В текущем году на территории Мурманской области в рамках акции планируется высадить порядка 15000 сеянцев и саженцев различных пород.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/dc1/7yf0jkq1n26sumjyys2ca5aqt30th7ia.JPG